Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Янв 17 Янв

Дальнее зарубежье 13.01.2017 20:23

Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным готовится в настоящее время, сообщил представитель переходной команды Шон Спайсер.

Предполагается, что беседа двух лидеров состоится после инаугурации Д.Трампа.

По словам Ш.Спайсера, 28 декабря состоялся телефонный разговор между выдвинутым на пост советника президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком.

"Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", - сказал Ш.Спайсер. По его словам, речь шла об организационных вопросах, о том, "как запланировать этот звонок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Трамп считает, что разведслужбы США не должны были допустить утечку в СМИ "фальшивок" о его связях с РФ Дочь Трампа не будет работать в администрации своего отца и сосредоточится на бизнесе - СМИ Трамп на посту президента не будет заниматься микроменеджментом и даст большую свободу своему кабинету - газета Трамп намерен изменить ООН Усы помешали Джону Болтону стать госсекретарем США при Трампе - СМИ Трамп выступил против пышной инаугурации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]