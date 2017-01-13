Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным готовится в настоящее время, сообщил представитель переходной команды Шон Спайсер.

Предполагается, что беседа двух лидеров состоится после инаугурации Д.Трампа.

По словам Ш.Спайсера, 28 декабря состоялся телефонный разговор между выдвинутым на пост советника президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком.

"Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", - сказал Ш.Спайсер. По его словам, речь шла об организационных вопросах, о том, "как запланировать этот звонок".