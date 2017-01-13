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Дальнее зарубежье 13.01.2017 20:17

В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом, двое погибли

Семиэтажный пустующий дом, расселенный летом 2015 года, обрушился в пятницу в стамбульском районе Зейтинбурну, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

Жертвами обрушения стали два прохожих, которые находились в непосредственной близости от дома в момент обрушения. Еще пять человек получили травмы.

Причиной обрушения могла стать вибрация от движения трамваев - трамвайная линия находится всего в 40 метрах от обрушившегося дома, говорится в сообщении.

"Сабах" отмечает, что удалось избежать еще большей трагедии, поскольку рядом с рухнувшим домом находится станция газоснабжения.

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Тэги: СТАМБУЛ, ДОМ, ОБРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]