В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом, двое погибли

Семиэтажный пустующий дом, расселенный летом 2015 года, обрушился в пятницу в стамбульском районе Зейтинбурну, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

Жертвами обрушения стали два прохожих, которые находились в непосредственной близости от дома в момент обрушения. Еще пять человек получили травмы.

Причиной обрушения могла стать вибрация от движения трамваев - трамвайная линия находится всего в 40 метрах от обрушившегося дома, говорится в сообщении.

"Сабах" отмечает, что удалось избежать еще большей трагедии, поскольку рядом с рухнувшим домом находится станция газоснабжения.