Дания планирует увеличить военные расходы в связи с размещением Россией систем ПРО в Калининградской области, что воспринимается датским правительством как потенциальная угроза, заявил в пятницу глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен.
"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск", - сказал министр в интервью местной газете "Берлингске".
При этом он заявил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% от ВВП.
"Мы испытываем колоссальное давление как от администрации Обамы, и, как мы понимаем, от будущей администрации президента Трампа (с требованием) повысить расходы до 2%", - отметил министр.
В декабре правительство Дании предложило рамках миссии НАТО направить 200 своих военнослужащих в Эстонию.
Ранее в Калининградской области состоялось размещение новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевод на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".
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