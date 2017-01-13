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Дальнее зарубежье 13.01.2017 22:15

Дания увеличивает военные расходы в связи с "российской угрозой" - Минобороны страны

Дания планирует увеличить военные расходы в связи с размещением Россией систем ПРО в Калининградской области, что воспринимается датским правительством как потенциальная угроза, заявил в пятницу глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен.

"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск", - сказал министр в интервью местной газете "Берлингске".

При этом он заявил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% от ВВП.

"Мы испытываем колоссальное давление как от администрации Обамы, и, как мы понимаем, от будущей администрации президента Трампа (с требованием) повысить расходы до 2%", - отметил министр.

В декабре правительство Дании предложило рамках миссии НАТО направить 200 своих военнослужащих в Эстонию.

Ранее в Калининградской области состоялось размещение новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевод на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".

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Тэги: ДАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАСХОДЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]