На станции метро в центре Москвы, возможно, был распылен слезоточивый газ

На станции метро "Чистые пруды" в центре Москвы, возможно, был распылен слезоточивый газ, люди экстренно покидали платформу, кашляя и чихая, сообщает в пятницу вечером корреспондент "Интерфакса".
При этом каких-либо инструкций по громкой связи передано не было.
"Интерфакс" пока не располагает информацией о данном инциденте от официальных источников.
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