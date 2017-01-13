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Регион 13.01.2017 22:17

На станции метро в центре Москвы, возможно, был распылен слезоточивый газ

На станции метро "Чистые пруды" в центре Москвы, возможно, был распылен слезоточивый газ, люди экстренно покидали платформу, кашляя и чихая, сообщает в пятницу вечером корреспондент "Интерфакса".

При этом каких-либо инструкций по громкой связи передано не было.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о данном инциденте от официальных источников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]