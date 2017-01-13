На станции метро в центре Москвы, возможно, был распылен слезоточивый газ

На станции метро "Чистые пруды" в центре Москвы, возможно, был распылен слезоточивый газ, люди экстренно покидали платформу, кашляя и чихая, сообщает в пятницу вечером корреспондент "Интерфакса".

При этом каких-либо инструкций по громкой связи передано не было.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о данном инциденте от официальных источников.