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Дальнее зарубежье 13.01.2017 22:28

В Сербии задержаны двое граждан страны, подозреваемых в причастности к недавней попытке переворота в Черногории

Двое граждан Сербии задержаны в городах Белград и Крагуевац по запросу, поданному Черногорией в Интерпол в связи с причастностью этих людей к попытке переворота в этой стране перед выборами в декабре 2016 года, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По данным телерадиоканала, высокий суд города Крагуеваца поместил Предрага Богичевича под стражу в ожидании экстрадиции, а специальный суд Белграда ограничил передвижение Неманьи Ристича - он взят под домашний арест.

РТС отмечает, что окончательное решение об экстрадиции этих людей в Черногорию примет министр юстиции Сербии.

П.Богичевич и Н.Ристич подозреваются черногорским правосудием в организации криминальной группировки и покушении на террористическую деятельность перед парламентскими выборами в Черногории.

РТС напоминает, что в начале декабря в рамках расследования попытки переворота Черногория подала запрос и на розыск двух граждан России. Всего черногорское правосудие расследует причастность к этим действиям 18 граждан Сербии и двух граждан России.

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Тэги: СЕРБИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ЗАПРОС, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]