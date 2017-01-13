В Сербии задержаны двое граждан страны, подозреваемых в причастности к недавней попытке переворота в Черногории

Двое граждан Сербии задержаны в городах Белград и Крагуевац по запросу, поданному Черногорией в Интерпол в связи с причастностью этих людей к попытке переворота в этой стране перед выборами в декабре 2016 года, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По данным телерадиоканала, высокий суд города Крагуеваца поместил Предрага Богичевича под стражу в ожидании экстрадиции, а специальный суд Белграда ограничил передвижение Неманьи Ристича - он взят под домашний арест.

РТС отмечает, что окончательное решение об экстрадиции этих людей в Черногорию примет министр юстиции Сербии.

П.Богичевич и Н.Ристич подозреваются черногорским правосудием в организации криминальной группировки и покушении на террористическую деятельность перед парламентскими выборами в Черногории.

РТС напоминает, что в начале декабря в рамках расследования попытки переворота Черногория подала запрос и на розыск двух граждан России. Всего черногорское правосудие расследует причастность к этим действиям 18 граждан Сербии и двух граждан России.