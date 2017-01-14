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Дальнее зарубежье 14.01.2017 09:04

Обама продлил санкции против России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине

Покидающий пост президента США Барак Обама еще на год продлил введенные в отношении России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине, сообщает Белый дом.

"В соответствии с разделом 202(D) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660", - говорится в уведомлении Б.Обамы.

Уведомление президента должно быть опубликовано в Федеральном реестре (официальный журнал Федерального правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения) и направлено в Конгресс.

Помимо этого, Б.Обама написал в пятницу письмо спикеру палаты представителей и председателю сената о продлении режима санкций в отношении России, срок которых истекал в марте.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также вносят вклад в незаконное присвоение активов, а также действия и политика правительства РФ, в том числе так называемая аннексия Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому я принял решение, что необходимо продолжать режим чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении Украины", - отмечается в письме американского лидера.

Первый указ американского президента 13660 был опубликован 6 марта 2014 года и предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине", изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ.

Второй "санкционный" указ Б.Обамы (13661) был подписан 16 марта 2014 года, при этом санкции расширялись на ряд российских должностных лиц, которые, по мнению американской стороны, подрывали суверенитет Украины и угрожали ее безопасности. Третий указ (13662) американский президент подписал 20 марта 2014 года, тогда под санкции попали банк "Россия" и ряд крупных российских бизнесменов. Четвертый указ (13685) от 19 декабря 2016 года ввел экономические санкции в отношении Крыма и ряда общественных организаций.

"Чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 года, и меры, принятые в эти даты, 16 марта 2014, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продлиться после 6 марта 2017", - говорится в документе.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ


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