Трамп заявил, что не оказывает давления на членов своей команды

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывает какого-либо давления на выдвинутых им кандидатов на посты в своей администрации, хочет, чтобы они "были самими собой".

"Все кандидаты в мой кабинет прекрасно выглядят и делают большую работу. Я хочу, чтобы они были самими собой, выражали свое собственное мнение, а не мое!", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Позднее Д.Трамп заявил журналистам в Нью-Йорке: "Я бы мог сказать им: делайте так, говорите это. Но я этого не хочу. Я хочу, чтобы они все были самими собой".

"Я буду поступать правильно, что бы это ни было. Может, буду прав я, а может, они", - добавил избранный президент США.

СМИ активно обсуждают разногласия в позициях некоторых кандидатов на посты в администрации и самого Д.Трампа. Эти разногласия проявились при слушаниях кандидатов в американском сенате. В частности, их заявления о политике в отношении России, НАТО, соглашения по ядерной программе Ирана и ряду других ключевых вопросов расходились с идеями, которые высказывал Д.Трамп в ходе предвыборной кампании.