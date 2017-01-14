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Дальнее зарубежье 14.01.2017 09:35

Трамп заявил, что не оказывает давления на членов своей команды

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывает какого-либо давления на выдвинутых им кандидатов на посты в своей администрации, хочет, чтобы они "были самими собой".

"Все кандидаты в мой кабинет прекрасно выглядят и делают большую работу. Я хочу, чтобы они были самими собой, выражали свое собственное мнение, а не мое!", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Позднее Д.Трамп заявил журналистам в Нью-Йорке: "Я бы мог сказать им: делайте так, говорите это. Но я этого не хочу. Я хочу, чтобы они все были самими собой".

"Я буду поступать правильно, что бы это ни было. Может, буду прав я, а может, они", - добавил избранный президент США.

СМИ активно обсуждают разногласия в позициях некоторых кандидатов на посты в администрации и самого Д.Трампа. Эти разногласия проявились при слушаниях кандидатов в американском сенате. В частности, их заявления о политике в отношении России, НАТО, соглашения по ядерной программе Ирана и ряду других ключевых вопросов расходились с идеями, которые высказывал Д.Трамп в ходе предвыборной кампании.

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Тэги: ТРАМП, КОМАНДА, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]