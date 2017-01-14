Свободные экономические зоны будут созданы в четырех регионах Узбекистана - указ президента

Свободные экономические зоны (СЭЗ) будут созданы в Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областях Узбекистана согласно указу президента страны Шавката Мирзиёева.
В четырех областях страны будут созданы СЭЗ "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп", сообщили "Интерфаксу" в пятницу в аппарате главы государства.
Новые СЭЗ создаются "с целью формирования благоприятных условий для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в создание современных производств по глубокой переработке минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внешних рынках, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала этих областей, организации на этой основе новых рабочих мест", отметили в аппарате.
Местным органам власти совместно с соответствующими ведомствами поручено в месячный срок необходимо определить границы и обеспечить в установленном порядке отвод земельных участков для включения в состав СЭЗ.
Срок функционирования новых СЭЗ составляет 30 лет с возможностью его последующего продления. Во время функционирования на территориях этих зон действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.
Правительству Узбекистана поручено в месячный срок создать дирекции СЭЗ, которые будут осуществлять размещение одобренных инвестиционных проектов и организуют выдачу в дирекциях зон по принципу "одно окно" всех необходимых разрешений на подключение к сетям инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Согласно указу, дирекции СЭЗ освобождаются от уплаты налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период функционирования свободных экономических зон.
Как сообщалось, в конце октября прошлого года Ш.Мирзияев подписал указ об унификации таможенных и налоговых льгот и преференций для участников действующих и создаваемых в стране СЭЗ. В соответствии с документом, льготы для участников СЭЗ будут предоставляться на срок от трех до десяти лет в зависимости от объема инвестиций.
Участники создаваемых СЭЗ освобождены от уплаты таможенных платежей, ряда налогов и обязательных отчислений в госфонды. При вложении от $300 тыс. до $3 млн льготы будут предоставляться на три года, от $3 млн до $5 млн - на пять лет, от $5 млн до $10 млн - на семь лет.
Если же участник инвестирует более $10 млн, то он получит освобождение по оплате налогов и сборов на 10 лет с применением в течение последующих пяти лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере на 50% ниже действующих ставок.
Кроме того, на весь период деятельности СЭЗ их участники освобождаются от уплаты таможенных платежей за ввозимое сырье, материалы и комплектующие изделия.
В Узбекистане в настоящее время действуют три свободные экономические зоны - "Навои", созданная в декабре 2008 года, "Ангрен" в Ташкентской области, образованная в апреле 2012 года, и "Джизак" в центральной части страны, действующая с марта 2013 года.
На территориях СЭЗ в настоящее время реализованы 50 проектов общей стоимостью $395 млн в текстильной, химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, производстве стройматериалов.
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