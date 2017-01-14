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Макроэкономика 14.01.2017 09:16

Инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4% против 4% в 2015 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"Среднегодовой рост цен в 2016 году ускорился до 12,4%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 14,7%, непродовольственные товары – на 16,7%, услуги – на 5,8%", - отметили в статистическом ведомстве.

В декабре 2016 года рост потребительских цен в Азербайджане по сравнению с ноябрем составил 3%. При этом продовольственные товары в декабре подорожали на 4,1%, непродовольственные товары – на 2,2%, услуги населению – на 2,4%.

В группе продовольственных товаров рост цен в декабре зафиксирован на рис, муку, гречневую крупу, макаронные изделия, говядину, баранину и курятину, рыбную продукцию, колбасные изделия, молочную продукцию, сыры и яйца, сливочное и растительное масла, сахар и сахарный песок, кофе, чай и какао, спиртные напитки, груши, гранат, айву, помидоры, картофель, капусту и огурцы.

Спад цен в декабре имел место на лимоны, морковь и табачные изделия.

По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце был зафиксирован на ткани, одежду и обувь, стройматериалы, мебель и предметы домашнего обихода, ювелирные изделия, ковры и прочие напольные покрытия, текстильные изделия для дома, стеклянную продукцию, посуду и кухонную утварь, бытовые приборы, персональные компьютеры, канцелярские принадлежности, запчасти к автомобилям.

В сфере услуг рост цен в декабре наблюдался на электроэнергию, на туристические туры за рубеж, аренду жилья, ремонт бытовой техники, автомобилей, в тарифах на пассажироперевозки железнодорожным и воздушным транспортом и на ряд других услуг.

Правительство Азербайджана на 2016 год прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 12,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2015 года составила 4%.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]