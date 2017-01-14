Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4% против 4% в 2015 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"Среднегодовой рост цен в 2016 году ускорился до 12,4%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 14,7%, непродовольственные товары – на 16,7%, услуги – на 5,8%", - отметили в статистическом ведомстве.
В декабре 2016 года рост потребительских цен в Азербайджане по сравнению с ноябрем составил 3%. При этом продовольственные товары в декабре подорожали на 4,1%, непродовольственные товары – на 2,2%, услуги населению – на 2,4%.
В группе продовольственных товаров рост цен в декабре зафиксирован на рис, муку, гречневую крупу, макаронные изделия, говядину, баранину и курятину, рыбную продукцию, колбасные изделия, молочную продукцию, сыры и яйца, сливочное и растительное масла, сахар и сахарный песок, кофе, чай и какао, спиртные напитки, груши, гранат, айву, помидоры, картофель, капусту и огурцы.
Спад цен в декабре имел место на лимоны, морковь и табачные изделия.
По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце был зафиксирован на ткани, одежду и обувь, стройматериалы, мебель и предметы домашнего обихода, ювелирные изделия, ковры и прочие напольные покрытия, текстильные изделия для дома, стеклянную продукцию, посуду и кухонную утварь, бытовые приборы, персональные компьютеры, канцелярские принадлежности, запчасти к автомобилям.
В сфере услуг рост цен в декабре наблюдался на электроэнергию, на туристические туры за рубеж, аренду жилья, ремонт бытовой техники, автомобилей, в тарифах на пассажироперевозки железнодорожным и воздушным транспортом и на ряд других услуг.
Правительство Азербайджана на 2016 год прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 12,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2015 года составила 4%.
А.Азизов
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