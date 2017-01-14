Трамп пока не намерен отменять санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере, на какое-то время", передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на интервью Д.Трампа американскому изданию Wall Street Journal.
В то же время, как отмечает Би-би-си, избранный президент не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.
"Если нам удается поладить и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", - цитирует Би-би-си интервью Д.Трампа.
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