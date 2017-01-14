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Дальнее зарубежье 14.01.2017 10:26

Военные США ликвидировали в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"

Пентагон сообщил о ликвидации в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разаса в результате авиаудара ВВС США.

"8 января вооруженные силы США совершили авиаудар в отдаленном районе провинции Аль-байда в Йемене, в результате которого погиб Абд эль-Гани аль-Разас, один из лидеров террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу министерством обороны США.

Отмечается, что "этот удар ликвидировал одного из главарей АКАП и нанес ущерб деятельности этой террористической группировки в Йемене и в регионе".

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Тэги: США, ЙЕМЕН, ТЕРРОРИСТ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]