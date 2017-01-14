В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД

В ДТП совершенных за минувшие сутки на территории Азербайджана погибли 6 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных накануне в республике девяти ДТП также пострадали 15 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 81 преступление, 24 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 41 человека.
Кроме этого, зафиксировано 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два - с незаконным хранением оружия.
А.Азизов
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