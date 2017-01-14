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Дальнее зарубежье 14.01.2017 12:50

Обама советует не отправлять по электронной почте важные данные, чтобы не допустить утечек в СМИ

Президент США Барак Обама заявил, что не пересылает по электронной почте информацию, если у него есть основания не желать их публикации в СМИ.

"Мое общее правило насчет email таково: не отправляйте данные, если вы не хотели бы увидеть их публикацию в газетах", - сказал он в интервью телеканалу Эн-Би-Си.

По его мнению, кибербезопасность - крайне важная для США тема, специалисты по борьбе против хакеров пока не поспевают за ними.

"Не только страны вроде России и Китая, но и не имеющие отношения к государствам лица способны при небольших расходах внедряться в сердце нашего общества. И эта способность развивается быстрее, нежели наше умение противостоять хакерам", - сказал он.

Б.Обама полагает, что США страдают от кибератак больше других стран, так как активнее используют киберпространство.

"Наша проблема в том, что мы более уязвимы, поскольку мы активнее других применяем кибертехнологии", - пояснил президент США.

Тема использования электронной почты официальными лицами в США стала особенно актуальной во время недавней предвыборной кампании: победивший на выборах Дональд Трамп регулярно обвинял своего соперника - Хиллари Клинтон - в использовании незащищенной должны образом частной электронной почты для пересылки секретных документов во время работы на посту госсекретаря США. Кроме того, хакеры в прошлом году атаковали серверы Демократического национального комитета, в результате чего получили доступ к письмам, которые впоследствии были переданы СМИ. В этих атаках власти США обвиняют Россию.

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Тэги: ОБАМА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]