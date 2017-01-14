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ТЭК 14.01.2017 13:11

Переход на НДД в нефтяной отрасли назрел, новый налог нужно вводить с 2018г в пилотном режиме - Силуанов

Переходить на новый порядок налогообложения в нефтяной отрасли нужно как можно скорее, одновременно уходя от практики предоставления льгот по отдельным месторождениям, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На наш взгляд, назрело уже решение переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения, мы говорим о переходе с НДПИ на НДД. Назрел уже переход на отмену индивидуальных льгот, прекратить их предоставлять отраслевыми ведомствами. Льготы предоставляются отраслевыми ведомствами, а не законодателем. Мне кажется, вопрос об изменениях налоговых режимов в нефтянке - это вопрос вчерашнего дня, нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Министр отметил, что порядок налогообложения в нефтяной отрасли такой, что "большое количество льгот предоставляется, причем по отдельным месторождениям в зависимости от обводненности, сложности добычи". "Это происходит на основании экспертных заключений, где налоговая служба даже не имеет возможности проявить свой арсенал и проверить, действительно ли там такая обводненность, сложность добычи", - отметил А.Силуанов.

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Тэги: НДД, СИЛУАНОВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]