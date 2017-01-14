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Дальнее зарубежье 14.01.2017 13:32

Боевики ИГ атакуют позиции сирийской армии в Дейр-эз-Зоре - СМИ

Террористы из группировки ИГ начали в субботу массированное наступление на позиции сирийских правительственных войск в городе Дейр-эз-Зор, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев.

Боевики атаковали военных с девяти различных направлений как в самом городе, так и на подступах к нему. Сирийская армия стремится отразить нападение и ведет артиллерийский огонь по позициям ИГ, отмечает ЭФЭ.

По данным агентства, террористы готовили это наступление с начала года: они перебросили в Дейр-Эз-Зор подкрепления, оружие и боеприпасы.

В сирийском военном командовании пока не комментируют информацию о наступлении ИГ, подчеркивает ЭФЭ.

С 2015 года часть города находится под контролем боевиков, а часть удерживают военнослужащие сирийской армии.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]