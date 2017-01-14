Боевики ИГ атакуют позиции сирийской армии в Дейр-эз-Зоре - СМИ

Террористы из группировки ИГ начали в субботу массированное наступление на позиции сирийских правительственных войск в городе Дейр-эз-Зор, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев.
Боевики атаковали военных с девяти различных направлений как в самом городе, так и на подступах к нему. Сирийская армия стремится отразить нападение и ведет артиллерийский огонь по позициям ИГ, отмечает ЭФЭ.
По данным агентства, террористы готовили это наступление с начала года: они перебросили в Дейр-Эз-Зор подкрепления, оружие и боеприпасы.
В сирийском военном командовании пока не комментируют информацию о наступлении ИГ, подчеркивает ЭФЭ.
С 2015 года часть города находится под контролем боевиков, а часть удерживают военнослужащие сирийской армии.
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