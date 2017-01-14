Уровень финансирования мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию туризма является критически низким, сообщил заместитель главы руководителя Ростуризма Николай Королев в субботу в ходе Гайдаровского форума.
"Настоящий уровень финансирования мероприятий программы является критически низким по отношению к изначально установленным лимитам и реальной потребности отрасли. В среднем, как нам видится, в отрасли необходимо в рамках 20 млрд рублей на поддержку инфраструктурных проектов в сфере туризма", - сказал Н.Королев.
Он отметил, что за период 2011-2016 годов в рамках программы осуществлялось строительство инвестиционных проектов на общую сумму 82,2 млрд рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета 17,8 млрд рублей, бюджета субъектов РФ - более 5 млрд рублей, внебюджетных источников - более 59 млрд рублей.
"Суммы, конечно, большие, но они должны быть, на наш взгляд, более значимыми. Когда программа запускалась, планировалось только средств федерального бюджета на поддержку порядка 96 млрд рублей. Как вы слышали сейчас - только 17 млрд рублей. Такой уровень софинансирования со стороны федерального бюджета, наверно, недостаточен", - пояснил он.
По словам замглавы Ростуризма, Федеральная целевая программа по развитию туризма 2011-2018 годов является эффективным инструментом реализации поддержки и создания благоприятных экономических условий для привлечения инвестиций в отрасль.
"Среди приоритетных направлений работы Ростуризма: развитие современной туристской инфраструктуры, обеспечение безопасности туризма, защита прав туристов в России и за ее пределами, формирование образа России как страны благоприятной для туризма, содействие продвижению национального туристского продукта на мировом и внутреннем туррынках, развитие международного сотрудничества в сфере туризма. А наиболее актуальными задачами являются вопросы развития внутреннего и въездного туризма, создание благоприятных экономических условий для привлечения инвестиций в отрасль", - напомнил Н.Королев.
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