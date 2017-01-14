Министерство налогов Азербайджана планирует со временем обеспечить госрегистрацию налогоплательщиков в течение одного дня, заявил глава Департамента услуг налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства Алекпер Мамедов.
"Задачами на ближайшее будущее для налоговых органов является упрощение налоговых деклараций в зависимости от групп налогоплательщиков, осуществление регистрации налогоплательщиков в течение одного дня, улучшение учетной базы данных", - сказал А.Мамедов на семинаре для руководителей и менеджеров среднего звена территориальных налоговых органов.
По его словам, одной из задач, стоящих перед налоговыми органами, является эффективное применение "Зеленого коридора" во взаимоотношениях с налогоплательщиками.
Гендиректор Департамента анализа налоговых рисков и надзора Натиг Ширинов подчеркнул, что внедрение новой структуры управления в налоговой системе направлено на повышение эффективности, прежде всего, отношений с налогоплательщиками, имеющими средний и маленький оборот. По его словам, в связи с этим Минналогов будет применять принцип "интервал оборота", что позволит повысить эффективность налогового администрирования. При этом принципе взаимоотношения с крупными налогоплательщиками будут строиться на основе экономического анализа, со средними – на основе партнерства, с малыми – на более простой и эффективной модели налогового администрирования.
Для этого в территориальных налоговых органах (ТНО) созданы управления Региональных доходов и по работе с малыми предпринимателями, в Баку – департаменты Национальных доходов, Локальных доходов и По работе с малыми предприянимателями.
Гендиректор Департамента по работе с территориальными налоговыми органами Эльчин Бейляров на семинаре подчеркнул, что в ТНО внедрена новая организационная структура. В рамках новой структуры ликвидированы управления аудита и отделы оперативного надзора. По его словам, в рамках совершенствования структуры, ТНО больше внимания должны уделять осуществлению надзора на основе рисковых моделей.
А.Азизов
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