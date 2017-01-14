Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Янв 17 Янв

Бизнес и законодательство 14.01.2017 14:32

Минналогов Азербайджана внедряет принцип "интервал оборота" для эффективности взаимоотношений с налогоплательщиками

Министерство налогов Азербайджана планирует со временем обеспечить госрегистрацию налогоплательщиков в течение одного дня, заявил глава Департамента услуг налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства Алекпер Мамедов.

"Задачами на ближайшее будущее для налоговых органов является упрощение налоговых деклараций в зависимости от групп налогоплательщиков, осуществление регистрации налогоплательщиков в течение одного дня, улучшение учетной базы данных", - сказал А.Мамедов на семинаре для руководителей и менеджеров среднего звена территориальных налоговых органов.

По его словам, одной из задач, стоящих перед налоговыми органами, является эффективное применение "Зеленого коридора" во взаимоотношениях с налогоплательщиками.

Гендиректор Департамента анализа налоговых рисков и надзора Натиг Ширинов подчеркнул, что внедрение новой структуры управления в налоговой системе направлено на повышение эффективности, прежде всего, отношений с налогоплательщиками, имеющими средний и маленький оборот. По его словам, в связи с этим Минналогов будет применять принцип "интервал оборота", что позволит повысить эффективность налогового администрирования. При этом принципе взаимоотношения с крупными налогоплательщиками будут строиться на основе экономического анализа, со средними – на основе партнерства, с малыми – на более простой и эффективной модели налогового администрирования.

Для этого в территориальных налоговых органах (ТНО) созданы управления Региональных доходов и по работе с малыми предпринимателями, в Баку – департаменты Национальных доходов, Локальных доходов и По работе с малыми предприянимателями.

Гендиректор Департамента по работе с территориальными налоговыми органами Эльчин Бейляров на семинаре подчеркнул, что в ТНО внедрена новая организационная структура. В рамках новой структуры ликвидированы управления аудита и отделы оперативного надзора. По его словам, в рамках совершенствования структуры, ТНО больше внимания должны уделять осуществлению надзора на основе рисковых моделей.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, ОТНОШЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]