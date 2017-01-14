Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров поздравил своего турецкого коллегу Мевлуда Чавушоглу с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Э.Мамедъяров направил М.Чавушоглу поздравление в связи с 25-летием установления дипотношений между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана в своем поздравлении отметил, что Баку и Анкара в течение 25 лет вели успешную совместную деятельность в сложных и исторических процессах.

Э.Мамедъяров также подчеркнул, что в настоящее время азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются и достигли уровня стратегического партнерства благодаря усилиям президентов Ильхама Алиева и Р.Т.Эрдогана.

Глава МИД добавил, что совместные усилия и проекты служат обеспечению мира и стабильности в регионе.

А.Азизов