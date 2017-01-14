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Дальнее зарубежье 14.01.2017 15:31

Кандидат в президенты Франции Фийон в случае избрания откажется принимать больше беженцев, заявляют в его окружении

Кандидат на президентских выборах во Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон в случае победы ни при каких обстоятельствах не согласится принимать на территории страны больше беженцев, чем в настоящее время, заявил в субботу один из его ближайших соратников Брюно Ле Мер.

"Фийон в случае избрания не согласится принимать больше беженцев, нежели оговорено на данный момент. На это есть политические и экономические причины", - сказал Б.Ле Мер в опубликованном в субботу интервью в немецкой газете "Бильд".

На вопрос о том, будет ли Ф.Фийон следовать призывам ряда стран Европы, в частности ФРГ, проявить больше солидарности в вопросе размещения беженцев, собеседник газеты ответил: "Нет, ни при каких обстоятельствах".

По официальным данным, за первые 11 месяцев 2016 года во Франции зарегистрировали около 78 тыс. запросов на предоставление убежища. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2015 году.

Ф.Фийон, согласно опросам, является главным фаворитом на президентских выборах, которые пройдут во Франции в мае 2017 года. Он выступает за ужесточение иммиграционной политики, считая, что в его стране слишком много бедных и безработных граждан, и потому нужно помочь сначала им, а уже потом - беженцам.

Б.Ле Мер курирует европейскую и международную проблематику в предвыборном штабе Ф.Фиойна.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]