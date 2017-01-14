Международные спортивные федерации, получившие информацию о российских спортсменах из второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, пока никому из россиян не предъявили реальных обвинений в допинговых нарушениях, заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

"Когда предъявляются претензии к федерациям или спортсменам, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Пока реально по отношению к спортсменам никто никаких обвинений не предъявлял", - сказал П.Колобков.

Он отметил, что основная задача - это поддержка и защита прав спортсменов на профильных спортивных федерациях, которым министерство спорта готово оказывать всю возможную помощь.

Касаясь ситуации с российскими лыжниками, отстраненными на основании данных доклада Макларена, П.Колобков выразил надежду, что Международная федерация примет взвешенное решение.