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Спорт 14.01.2017 15:49

Пока реальных обвинений в адрес российских спортсменов из "списка Макларена" не было - глава Минспорта РФ

Международные спортивные федерации, получившие информацию о российских спортсменах из второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, пока никому из россиян не предъявили реальных обвинений в допинговых нарушениях, заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

"Когда предъявляются претензии к федерациям или спортсменам, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Пока реально по отношению к спортсменам никто никаких обвинений не предъявлял", - сказал П.Колобков.

Он отметил, что основная задача - это поддержка и защита прав спортсменов на профильных спортивных федерациях, которым министерство спорта готово оказывать всю возможную помощь.

Касаясь ситуации с российскими лыжниками, отстраненными на основании данных доклада Макларена, П.Колобков выразил надежду, что Международная федерация примет взвешенное решение.

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Тэги: МИНСПОРТ, ДОПИНГ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]