Автор досье на Трампа делился добытыми сведениями со спецслужбами США и Великобритании и под конец работал бесплатно - газета

Экс-сотрудник британской равзедки МИ-6 и автор доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа Кристофер Стил считал, что раздобыл настолько интересные данные, что передавал их спецслужбам не только США, но и Великобритании, сообщает в субботу газета "Индепендент" со ссылкой на собственные источники.
Издание напоминает, что изначально К.Стил выполнял заказ политических соперников Д.Трампа, пытавшихся найти на него компромат. Однако бывший разведчик пришел к выводу, что полученные им сведения представляют интерес и для разведслужб, так как затрагивают тему национальной безопасности.
По сведениям британской газеты, К.Стил был недоволен тем, что в ФБР, в целом, игнорировали его сообщения, но зато уделяли много внимания расследованию скандала с имейлами соперника Д.Трампа на выборах - Хиллари Клинтон.
В итоге бывший сотрудник разведки продолжил собирать сведения о Д.Трампе, но, потеряв заказчиков, делал это бесплатно. Точно так же повел себя американский коллега К.Стила - Глен Симпсон, возглавляющий компанию Fusion GPS. Эта фирма в 2015 году тоже собирала сведения по заказу противников Д.Трампа. А в 2016 году с ней объединил усилия К.Стил.
"Индепендент" отмечает, что местонахождение К.Стила на данный момент по-прежнему неизвестно. Его активно критикуют находящиеся у власти в Великобритании консерваторы - они полагают, что экс-разведчик пытается своей работой помешать британскому премьеру Терезе Мэй наладить тесное взаимодействие с Д.Трампом.
Ранее на этой неделе британская "Гардиан" сообщила, что автор досье на Д.Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.
Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".
"Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Д.Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.
Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".
Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении сбросили на территорию Азербайджана кустарное взрывное устройство, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана внедряет принцип "интервал оборота" для эффективности взаимоотношений с налогоплательщиками
Переход на НДД в нефтяной отрасли назрел, новый налог нужно вводить с 2018г в пилотном режиме - Силуанов
Казахстанец изобрел новую версию шахмат
Брат первой леди Грузии арестован за незаконное хранение оружия
В России необходимо упрощать визовый режим для туристов и строить гостиницы - РСТ
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии