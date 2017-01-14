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Дальнее зарубежье 14.01.2017 16:05

Автор досье на Трампа делился добытыми сведениями со спецслужбами США и Великобритании и под конец работал бесплатно - газета

Экс-сотрудник британской равзедки МИ-6 и автор доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа Кристофер Стил считал, что раздобыл настолько интересные данные, что передавал их спецслужбам не только США, но и Великобритании, сообщает в субботу газета "Индепендент" со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что изначально К.Стил выполнял заказ политических соперников Д.Трампа, пытавшихся найти на него компромат. Однако бывший разведчик пришел к выводу, что полученные им сведения представляют интерес и для разведслужб, так как затрагивают тему национальной безопасности.

По сведениям британской газеты, К.Стил был недоволен тем, что в ФБР, в целом, игнорировали его сообщения, но зато уделяли много внимания расследованию скандала с имейлами соперника Д.Трампа на выборах - Хиллари Клинтон.

В итоге бывший сотрудник разведки продолжил собирать сведения о Д.Трампе, но, потеряв заказчиков, делал это бесплатно. Точно так же повел себя американский коллега К.Стила - Глен Симпсон, возглавляющий компанию Fusion GPS. Эта фирма в 2015 году тоже собирала сведения по заказу противников Д.Трампа. А в 2016 году с ней объединил усилия К.Стил.

"Индепендент" отмечает, что местонахождение К.Стила на данный момент по-прежнему неизвестно. Его активно критикуют находящиеся у власти в Великобритании консерваторы - они полагают, что экс-разведчик пытается своей работой помешать британскому премьеру Терезе Мэй наладить тесное взаимодействие с Д.Трампом.

Ранее на этой неделе британская "Гардиан" сообщила, что автор досье на Д.Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

"Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Д.Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

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Тэги: ТРАМП, ДОСЬЕ, АВТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]