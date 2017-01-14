Фийон обещает в случае избрания президентом строить внешнюю политику, исходя только из интересов своей страны

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон пообещал в субботу, что будет выстраивать внешнюю политику, исходя из интересов только своей страны и вне зависимости от того, какие у него сформируются отношения с лидерами крупнейших государств.

"При формировании внешней политики я буду учитывать интересы нашей страны, и никого другого", - сказал он, выступая перед Национальным советом партии "Республиканцы", официально утвердившим его кандидатуру в президенты.

Ф.Фийон подчеркнул, что будет придерживаться этого курса вне зависимости от собственных симпатий, "вне зависимости от того, кто именно находится у власти в Кремле, а кто - в Белом доме".

Кандидат в президенты пообещал защищать "мир во всем мире и обеспечивать безопасность французов".

Говоря об отношениях с Москвой, он заявил, что хочет "открытого диалога с Россией".