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Дальнее зарубежье 14.01.2017 16:34

Фийон обещает в случае избрания президентом строить внешнюю политику, исходя только из интересов своей страны

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон пообещал в субботу, что будет выстраивать внешнюю политику, исходя из интересов только своей страны и вне зависимости от того, какие у него сформируются отношения с лидерами крупнейших государств.

"При формировании внешней политики я буду учитывать интересы нашей страны, и никого другого", - сказал он, выступая перед Национальным советом партии "Республиканцы", официально утвердившим его кандидатуру в президенты.

Ф.Фийон подчеркнул, что будет придерживаться этого курса вне зависимости от собственных симпатий, "вне зависимости от того, кто именно находится у власти в Кремле, а кто - в Белом доме".

Кандидат в президенты пообещал защищать "мир во всем мире и обеспечивать безопасность французов".

Говоря об отношениях с Москвой, он заявил, что хочет "открытого диалога с Россией".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]