Президент Финляндии надеется в этом году дважды встретиться с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) надеется встретиться в этом году как минимум дважды с российским президентом Владимиром Путиным.

"Надо помнить, что я встречаюсь с ним ежегодно, и я встречусь с ним и в России в этом году", - сказал С.Ниинисте в телевизионной передаче телерадиовещания Финляндии ERR.

По его словам, одна встреча пройдет летом в Финляндии, а вторая в России.

"Путин посетит Финляндию, по всей вероятности, летом", - сказал президент.