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Дальнее зарубежье 14.01.2017 17:02

Президент Финляндии надеется в этом году дважды встретиться с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) надеется встретиться в этом году как минимум дважды с российским президентом Владимиром Путиным.

"Надо помнить, что я встречаюсь с ним ежегодно, и я встречусь с ним и в России в этом году", - сказал С.Ниинисте в телевизионной передаче телерадиовещания Финляндии ERR.

По его словам, одна встреча пройдет летом в Финляндии, а вторая в России.

"Путин посетит Финляндию, по всей вероятности, летом", - сказал президент.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]