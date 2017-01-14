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Дальнее зарубежье 14.01.2017 17:28

В Тель-Авиве рассчитывают на развитие антитеррористического сотрудничества с Москвой - генпрокурор Израиля

В Израиле считают полезным развивать сотрудничество с Россией по вопросам борьбы с терроризмом и обмен информацией о террористических организациях, заявил генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.

"Надеюсь, наше сотрудничество будет развиваться, и мы будем обмениваться необходимой информацией о террористических организациях, что позволит обеим странам эффективнее бороться с терроризмом", - сказал Ш.Ницан в интервью "Интерфаксу".

"У генпрокуратуры Израиля очень хорошие отношения с российской стороной: в прошлом году две делегации Израиля приезжали в Россию, в этом году делегация из России посетит Израиль", - добавил он.

Ш.Ницан добавил, что в минувшую среду в рамках визита в Москву у него состоялась встреча с генпрокурором России Юрием Чайкой.

"Наш разговор длился час, и наши мнения сошлись в вопросе необходимости взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом. Мы обсуждали двустороннее взаимодействие между Россией и Израилем, в том числе и в контексте международной борьбы с терроризмом. Как известно, террористы ИГИЛ угрожают не только Израилю, но и России, а также многим другим странам", - отметил генпрокурор Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]