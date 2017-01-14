В Тель-Авиве рассчитывают на развитие антитеррористического сотрудничества с Москвой - генпрокурор Израиля

В Израиле считают полезным развивать сотрудничество с Россией по вопросам борьбы с терроризмом и обмен информацией о террористических организациях, заявил генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.
"Надеюсь, наше сотрудничество будет развиваться, и мы будем обмениваться необходимой информацией о террористических организациях, что позволит обеим странам эффективнее бороться с терроризмом", - сказал Ш.Ницан в интервью "Интерфаксу".
"У генпрокуратуры Израиля очень хорошие отношения с российской стороной: в прошлом году две делегации Израиля приезжали в Россию, в этом году делегация из России посетит Израиль", - добавил он.
Ш.Ницан добавил, что в минувшую среду в рамках визита в Москву у него состоялась встреча с генпрокурором России Юрием Чайкой.
"Наш разговор длился час, и наши мнения сошлись в вопросе необходимости взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом. Мы обсуждали двустороннее взаимодействие между Россией и Израилем, в том числе и в контексте международной борьбы с терроризмом. Как известно, террористы ИГИЛ угрожают не только Израилю, но и России, а также многим другим странам", - отметил генпрокурор Израиля.
Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении сбросили на территорию Азербайджана кустарное взрывное устройство, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана внедряет принцип "интервал оборота" для эффективности взаимоотношений с налогоплательщиками
Переход на НДД в нефтяной отрасли назрел, новый налог нужно вводить с 2018г в пилотном режиме - Силуанов
Казахстанец изобрел новую версию шахмат
Брат первой леди Грузии арестован за незаконное хранение оружия
В России необходимо упрощать визовый режим для туристов и строить гостиницы - РСТ
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии