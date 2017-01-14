В Тель-Авиве рассчитывают на развитие антитеррористического сотрудничества с Москвой - генпрокурор Израиля

В Израиле считают полезным развивать сотрудничество с Россией по вопросам борьбы с терроризмом и обмен информацией о террористических организациях, заявил генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.

"Надеюсь, наше сотрудничество будет развиваться, и мы будем обмениваться необходимой информацией о террористических организациях, что позволит обеим странам эффективнее бороться с терроризмом", - сказал Ш.Ницан в интервью "Интерфаксу".

"У генпрокуратуры Израиля очень хорошие отношения с российской стороной: в прошлом году две делегации Израиля приезжали в Россию, в этом году делегация из России посетит Израиль", - добавил он.

Ш.Ницан добавил, что в минувшую среду в рамках визита в Москву у него состоялась встреча с генпрокурором России Юрием Чайкой.

"Наш разговор длился час, и наши мнения сошлись в вопросе необходимости взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом. Мы обсуждали двустороннее взаимодействие между Россией и Израилем, в том числе и в контексте международной борьбы с терроризмом. Как известно, террористы ИГИЛ угрожают не только Израилю, но и России, а также многим другим странам", - отметил генпрокурор Израиля.