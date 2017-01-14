В России необходимо упрощать визовый режим для туристов и строить гостиницы - РСТ

Нарастающий дефицит качественного предложения может негативно сказаться на развитии туррынка, в России необходимо упрощать визовый режим для туристов и стимулировать гостиничное строительство, заявил в субботу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
"Ситуация на внешнем рынке открыла нам окно на рынки не просто богатые, а рынки крайне динамично развивающиеся. Мы вышли на большие масштабы, мы одними китайцами можем сегодня заполнить рынок, заменив почти всех. Но если раньше мы сталкивались с ограничениями по спросу, то сейчас по спросу почти ограничений нет, однако есть другая, крайне важная проблема - нарастающий дефицит качественного предложения", - сказал С.Шпилько в ходе Гайдаровского форума.
По его мнению, для продолжения развития въездного туристического рынка России необходимо "энергичнее упрощать визовый режим", а также запустить механизмы стимулирования гостиничного строительства, аналогичные тем, которые существуют в Европе.
"Европа в разгар кризиса перешла на НДС для гостиниц на 7-8%. Представьте себе, что мы выходим с такой инициативой? Что нам скажет экономический блок правительства? А там это было сделано для ресторанного и гостиничного бизнеса, можно сказать, моментально", - рассказал он.
Если не решить в ближайшее время проблемы с дефицитом качественных средств размещения, "прогноз на период после 2018 года не очень позитивный", отметил эксперт.
С.Шпилько также напомнил о вопросе нехватки туристических автобусов высокого уровня. "Надо закупать централизованно хотя бы под чемпионат мира по футболу и беспошлинно ввозить современные заказные автобусы, хотя бы порядка тысячи автобусов. Потому что нельзя выходить с таким количеством автобусов евро-3 и старше на мероприятия такого уровня", - подчеркнул он.
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