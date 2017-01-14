Эстонский парламентарий предлагают установить контроль за российской недвижимостью в стране

Член парламентской комиссии по иностранным делам, председатель парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) предложил в интересах безопасности установить контроль за российской дипломатической и частной недвижимостью, а также ограничить продажу недвижимости третьим странам.
Как отмечает он в своем заявлении, опубликованном в субботу в газете "Постимеэс" (Postimees), в 2014 году министры иностранных дел Урмас Паэт (Urmas Paet) и Сергей Лавров подписали договор, по которому Эстония получила в аренду на 99 лет здание посольства в Москве общей площадью 5 254 м2. В то же время предоставлены здание посольства в квартале Пикк/Хобузепеа/Лай и ряд других объектов недвижимости общей площадью 26 180 м2.
"Русские требовали себе как можно больше недвижимости, и аргумент всегда был один и тот же: здания необходимы для проживания дипломатов. В результате переговоров они получили почти все, что хотели. Ничто не может оправдать такое вредоносное для Эстонии соглашение", - считает парламентарий.
Он обращает внимание на то, что в помещениях, где проживают сотрудники посольства РФ в Старом городе Таллина, ведется активная деятельность и в рабочее время, когда люди должны быть на своем трудовом посту.
"Официальные органы Эстонии не могут контролировать ведущуюся там противогосударственную или разведывательную деятельность, так как она проводится на территории, которая дипломатически неприкосновенна. Интересно отметить, что комплекс российского посольства находится напротив дома, который арендует посольство США для своих сотрудников", - напоминает Х.Пыллуаас.
Он предлагает также обратить внимание не только на недвижимость, принадлежащую РФ, но и на недвижимость российских граждан и российских фирм, как это делается в Финляндии.
"Эстония могла бы по примеру финнов ограничить продажу недвижимости гражданам и предприятиям третьих стран", - говорится в заявлении.
Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении сбросили на территорию Азербайджана кустарное взрывное устройство, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана внедряет принцип "интервал оборота" для эффективности взаимоотношений с налогоплательщиками
Переход на НДД в нефтяной отрасли назрел, новый налог нужно вводить с 2018г в пилотном режиме - Силуанов
Казахстанец изобрел новую версию шахмат
Брат первой леди Грузии арестован за незаконное хранение оружия
В России необходимо упрощать визовый режим для туристов и строить гостиницы - РСТ
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии