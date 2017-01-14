Брат первой леди Грузии арестован за незаконное хранение оружия

Брат первой леди Грузии Маки Чичуа Михаил Мгалоблишвили задержан полицией, сообщает в субботу грузинская телекомпания "Имеди".
По информации телекомпании, М.Мгалоблишвили обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, что подразумевает лишение свободы до шести лет.
Телекомпания отмечает, что суд назначил брату супруги президента арест в виде меры пресечения.
Данную информацию пока не комментируют в семье президента.
При этом телекомпания сообщает, что М.Мгалоблишвили в прошлом был трижды судим.
В последний раз он был осужден на 17 лет лишения свободы за участие в групповой попытке убийства, однако, как отмечает ТВ, он попал в список помилованных президентом и в 2015 году был освобожден, проведя в тюремном заключении лишь три года.
Между тем, несколько дней назад сообщалось, что в Тбилиси был ранен из огнестрельного оружия зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндиа Гогочури. Вместе с ним, по данным грузинских СМИ, был ранен и его друг. Оба были доставлены в больницу, и врачи заявили, что их состояние стабильное. При этом в семье президента не прокомментировали произошедшее. О конкретных деталях инцидента до сих пор ничего неизвестно.
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