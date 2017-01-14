Трамп: в разведке США понимают, что собранное на него досье с компроматом - фальшивка

В американских разведслужбах понимают, что досье, в котором утверждается, что Россия якобы собрала компромат на Дональда Трампа, является фальшивкой, заявил избранный президент США в субботу.

"Осведомленные люди в разведслужбах теперь утверждают, что "досье на Трампа" - "тотальная фальшивка!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".