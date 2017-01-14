Военные отбили атаку ИГ на Дейр-эз-Зор - сирийские СМИ

Правительственные войска Сирии сумели отразить наступление террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в городе Дейр-эз-Зор, сообщают в субботу официальные сирийские СМИ.

По их данным, в городе произошли ожесточенные бои, во время которых боевики не смогли добиться успеха. Атаки террористов в самом Дейр-Эз-Зоре были проведены с южного и северо-западного направлений. Кроме того, военные были атакованы в пригородах, а также в районе крайне важного для правительственных сил военного аэродрома: именно благодаря ему давно окруженные в городе военнослужащие получают подкрепления, оружие, боеприпасы и продовольствие.

Сирийские СМИ не приводят точных данных о потерях сторон, но заверяют, что множество террористов убиты.

Со своей стороны, агентство ЭФЭ передает со ссылкой на очевидцев, что в городе по-прежнему слышны звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что утром в субботу боевики ИГ начали массированное наступление на позиции военных в Дейр-эз-Зоре.

По данным ЭФЭ, террористы готовили это наступление с начала года: они перебросили в Дейр-Эз-Зор подкрепления, оружие и боеприпасы.

С 2015 года часть города находится под контролем боевиков, а часть удерживают военнослужащие сирийской армии.