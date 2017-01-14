Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Янв 17 Янв

Дальнее зарубежье 14.01.2017 19:04

Военные отбили атаку ИГ на Дейр-эз-Зор - сирийские СМИ

Правительственные войска Сирии сумели отразить наступление террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в городе Дейр-эз-Зор, сообщают в субботу официальные сирийские СМИ.

По их данным, в городе произошли ожесточенные бои, во время которых боевики не смогли добиться успеха. Атаки террористов в самом Дейр-Эз-Зоре были проведены с южного и северо-западного направлений. Кроме того, военные были атакованы в пригородах, а также в районе крайне важного для правительственных сил военного аэродрома: именно благодаря ему давно окруженные в городе военнослужащие получают подкрепления, оружие, боеприпасы и продовольствие.

Сирийские СМИ не приводят точных данных о потерях сторон, но заверяют, что множество террористов убиты.

Со своей стороны, агентство ЭФЭ передает со ссылкой на очевидцев, что в городе по-прежнему слышны звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что утром в субботу боевики ИГ начали массированное наступление на позиции военных в Дейр-эз-Зоре.

По данным ЭФЭ, террористы готовили это наступление с начала года: они перебросили в Дейр-Эз-Зор подкрепления, оружие и боеприпасы.

С 2015 года часть города находится под контролем боевиков, а часть удерживают военнослужащие сирийской армии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


Похожие новости


Сирийская армия наступает на ключевой восточный район Алеппо Российские военные доставили в один из районов Алеппо 1,5 т гуманитарной помощи Сирийская армия объявила о приостановке военных операций на неделю Путин благодарит личный состав, участвующий в операции в Сирии, за профессионализм и мужество Сирийская армия взяла под контроль автотрассу между Дамаском и побережьем страны Армия Ирака приведена в состояние повышенной боеготовности в связи с событиями в Сирии - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]