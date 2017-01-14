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Это интересно 14.01.2017 19:27

Казахстанец изобрел новую версию шахмат

Шахматист из Восточно-Казахстанской области Александр Кочергин разработал свою версию стоклеточных шахмат и усложнил игру введением новых фигур: принца и принцессы, сообщили в акимате (администрации) области.

"Вместо привычных 64 клеточных шахмат казахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на стоклеточных. Фигур здесь тоже больше - 40 вместо 32. Инновационный патент на изобретение принадлежит Александру Кочергину", - говорится в сообщении.

По словам изобретателя, традиционные шахматы в профессиональной сфере приблизились к тупику.

Как отмечается в сообщении, "компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты, которым только и остается, что заучивать множество форсированных вариантов, а вот компьютерные стоклеточные шахматы еще не созданы".

"В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии. Ходов и позиций здесь столько, сколько мы можем себе вообразить. К работе подключается и правое полушарие мозга, отвечающее за интуицию", - считает А.Кочергин, слова которого приводятся в информации.

Между тем, новую модификацию уже оценили гроссмейстеры Греции и России. Во время их презентации в Москве, шахматисты заявили, что "это игра будущего и с переходом на них человечество совершит эволюционный скачок".

По мнению изобретателя, совершить этот скачок позволило введение новых фигур в стоклеточные шахматы.

"Игра не завершается смертью короля и королевы, трон по праву переходит принцу и принцессе. Это значительно расширяет количество стратегий и ходов. Но главное - все здесь подчинено классическим шахматам. Также в игру введено несколько дополнительных пешек", - отметил А.Кочергин.

"Это революционное изменение шахмат, сравнимое только с переходом от шатранджа к шахматам. Попытки игры на 100 клетках уже были, но приходилось придумывать нелепые фигуры. Эта версия дала гроссмейстерам возможность почувствовать себя начинающими", - отметил в рецензии на проект член федерации шахмат Кемеровской области РФ Иван Бочаров, слова которого приводятся в информации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШАХМАТЫ, ИЗОБРЕТЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]