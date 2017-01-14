Казахстанец изобрел новую версию шахмат

Шахматист из Восточно-Казахстанской области Александр Кочергин разработал свою версию стоклеточных шахмат и усложнил игру введением новых фигур: принца и принцессы, сообщили в акимате (администрации) области.
"Вместо привычных 64 клеточных шахмат казахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на стоклеточных. Фигур здесь тоже больше - 40 вместо 32. Инновационный патент на изобретение принадлежит Александру Кочергину", - говорится в сообщении.
По словам изобретателя, традиционные шахматы в профессиональной сфере приблизились к тупику.
Как отмечается в сообщении, "компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты, которым только и остается, что заучивать множество форсированных вариантов, а вот компьютерные стоклеточные шахматы еще не созданы".
"В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии. Ходов и позиций здесь столько, сколько мы можем себе вообразить. К работе подключается и правое полушарие мозга, отвечающее за интуицию", - считает А.Кочергин, слова которого приводятся в информации.
Между тем, новую модификацию уже оценили гроссмейстеры Греции и России. Во время их презентации в Москве, шахматисты заявили, что "это игра будущего и с переходом на них человечество совершит эволюционный скачок".
По мнению изобретателя, совершить этот скачок позволило введение новых фигур в стоклеточные шахматы.
"Игра не завершается смертью короля и королевы, трон по праву переходит принцу и принцессе. Это значительно расширяет количество стратегий и ходов. Но главное - все здесь подчинено классическим шахматам. Также в игру введено несколько дополнительных пешек", - отметил А.Кочергин.
"Это революционное изменение шахмат, сравнимое только с переходом от шатранджа к шахматам. Попытки игры на 100 клетках уже были, но приходилось придумывать нелепые фигуры. Эта версия дала гроссмейстерам возможность почувствовать себя начинающими", - отметил в рецензии на проект член федерации шахмат Кемеровской области РФ Иван Бочаров, слова которого приводятся в информации.
Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении сбросили на территорию Азербайджана кустарное взрывное устройство, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана внедряет принцип "интервал оборота" для эффективности взаимоотношений с налогоплательщиками
Переход на НДД в нефтяной отрасли назрел, новый налог нужно вводить с 2018г в пилотном режиме - Силуанов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Военные отбили атаку ИГ на Дейр-эз-Зор - сирийские СМИ
Трамп: в разведке США понимают, что собранное на него досье с компроматом - фальшивка
Эстонский парламентарий предлагают установить контроль за российской недвижимостью в стране
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии