Турция отвергает идею США о приглашении курдских ополченцев на переговоры в Астане - министр

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не соглашен с идеей США о приглашении на переговоры в Астане по Сирии представителей курдских ополченцев из "Отрядов народной самообороны" (YPG), сообщает агентство "Анадолу".

По его информации, министр, комментируя эту американскую идею, иронически сказал, что "тогда США нужно пригласить еще и ИГ".