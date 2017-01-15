На севере Грузии открыт новый аэропорт, пятый по счету в стране

В городе Амбролаури (административный центр одноименного района в регионе Рача-Лечхуми - Нижняя Сванетия на севере Грузии) в 257 км от Тбилиси в субботу начал работать аэропорт, который призван способствовать развитию региона, в том числе туризма в этом крае, называемом в народе "малой Швейцарией".

Среди пассажиров первого рейса, приземлившегося в субботу в новом аэропорту, был премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он поздравил собравшихся с этой отвечающей международным стандартам новостройкой региона, отметив при этом, что "это только начало".

"Этот аэропорт - часть того комплексного плана, который планируется осуществить в ближайшие годы в масштабах всей страны", - заявил Г.Квирикашвили.

По его словам, это та модель, которой будет Грузия через четыре года в результате осуществления программы пространственного обустройства страны.

"Всего несколько лет назад этот регион был под угрозой опустошения. А сейчас он получает новую жизнь. Больше всего радует, что те, кто уехал отсюда уже возвращаются, здесь начал развиваться бизнес, строятся новые предприятия и гостиницы, а эти воздушные ворота Рача-Лечхуми, уверен, будут способствовать притоку множества туристов и повышению благосостояния местного населения", - сказал премьер.

Аэропорт в Амбролаури был построен грузинскими компаниями "Black Sea Group" и "Даги" в беспрецедентно короткое время - всего за 4 месяца. На данном этапе он будет обслуживать малые воздушные суда. Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома составляет 1 100 метров, а площадь пассажирского терминала - 600 кв. м, он рассчитан на пропуск одновременно 50 человек.

Как заявила журналистам генеральный директор ООО "Объединение аэропортов Грузии" Кетеван Алексидзе, Амбролаурский аэропорт сертифицирован и отвечает международным стандартам. "В перспективе предусмотрена возможность приема более крупных судов и в случае увеличения числа пассажиров - расширение терминала", - сказала она.

Аэропорт в Амролаури стал пятым по счету в Грузии, где в настоящее время функционируют международные аэропорты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, а также аэропорт в высокогорном регионе Сванетия. В 2016 году аэропорты Грузии обслужили 2 млн 840,5 тыс. пассажиров, что на 25,6% больше, чем в 2015 году.