В брюссельской коммуне Моленбек прошли обыски в связи с антитеррористическими расследованиями

Прокуратура Брюсселя провела в субботу в столичной коммуне Моленбек несколько обысков в рамках расследования дел о терроризме, сообщил интернет-сайт RTL Info.
В публикации сообщается о блокированном полицией внушительном периметре безопасности, охватившем несколько улиц. По данным RTL Info, несколько человек были задержаны.
В операции участвовал вертолет.
Моленбек со значительным иммигрантским населением мусульманского вероисповедания получил печальную известность после терактов в Париже и Брюсселе, исполнители или соучастники которых были в той или иной степени связаны с этой коммуной.
Позднее сайт газеты "Либр Бельжик" сообщил, что полиция искала оружие. Однако обыски оказались безрезультатными. Следователи не нашли ни оружия, ни взрывчатки.
Тем не менее, были задержаны для допроса трое подозреваемых. В воскресенье судебный следователь должен будет решить, выдавать или нет мандат на арест задержаных.
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