Трамп включил таймер с обратным отсчётом до дня его инаугурации

Обратный отсчёт времени до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа включен на его личной странице в Фейсбуке.

Пост под стандартным для республиканца хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 233 тыс. лайков.

Инаугурация нового президента США состоится на Капитолийском холме в Вашингтоне 20 января.