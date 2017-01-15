Киргизские правозащитники просят прокуратуру разобраться с действиями спецслужб против критиков президента

Общественный фонд Киргизии "Правовая клиника "Адилет" распространил заявление, в котором обвинил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики в превышении полномочий в связи с вынесением предупреждений гражданам, которые критиковали президента в социальных сетях.

"ГКНБ Киргизии не правомочно проводить действия по пресечению свободных высказываний граждан Киргизии, так как в УК не предусмотрена ответственность за публикацию негативной информации в отношении президента. Только генпрокурор уполномочен заниматься защитой чести и достоинства президента, но никак не ГКНБ", - говорится в сообщении фонда, распространенном в воскресенье.

Правозащитники заявляют: "То обстоятельство, что сотрудники спецслужб вызвали граждан Киргизии, которые размещали негативные высказывания в адрес главы государства, вынесли им предупреждение за выражение ими своих мнений, а также продолжают соответствующие мероприятия по установлению других пользователей соцсетей, на наш взгляд, является показателем превышения своих должностных полномочий".

В обращении отмечается, что, "понятие "негативное высказывание" в действующем законодательстве страны не регламентировано. "Кроме того, согласно законодательству Киргизии, опубликование негативной информации в отношении кого-либо не является преступлением или правонарушением", - добавили в фонде.

Общественная организация просит Генпрокуратуру провести проверку, на основании каких полномочий сотрудники ГКНБ проводили эти действия. "В случае выявления нарушений со стороны сотрудников спецслужб, выразившихся в превышении должностных полномочий, привлечь соответствующих лиц к ответственности и сообщить о результатах рассмотрения данного письменного обращения", - требует "Правовая клиника".

По данным СМИ Киргизии, 11 пользователей соцсети в Джалал-Абадской области (юг Киргизии) были приглашены в управление ГКНБ и получили строгие предупреждения за критические посты в адрес президента страны Алмазбека Атамбаева.

В начале января местные СМИ опубликовали письмо ГКНБ в ответ на запрос депутата парламента от социал-демократов Ирины Карамушкиной, где говорится, что по факту распространения и размещения негативных высказываний в адрес президента республики сотрудниками спецслужбы установлены 10 пользователей одной из соцсетей. "Однако в связи с тем, что IP-адреса указанных пользователей находятся вне территории республики, принятие в отношении них каких-либо мер не представляется возможным", - отмечено в письме депутату.

В письме от спецслужбы говорится, что в настоящее время ГКНБ Киргизии продолжает проведение мероприятий по установлению остальных 35 пользователей, которые периодически размещают негативные публикации в отношении главы государства.