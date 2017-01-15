Азербайджанский солдат погиб в результате обстрела со стороны Армении – Минобороны Азербайджана

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня, отмечает Минобороны Азербайджана.
«В результате обстрела армянской стороной в Нагорном Карабахе позиций ВС Азербайджана погиб военнослужащий Фикрет Баширов», - отмечается в сообщении Минобороны.
Приказом министра обороны Закира Гасанова военнослужащий Ф.Баширов посмертно награжден медалью «За отличия в военной службе» третьей степени.
А.Азизов
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