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Карабахский конфликт 15.01.2017 11:36

Азербайджанский солдат погиб в результате обстрела со стороны Армении – Минобороны Азербайджана

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня, отмечает Минобороны Азербайджана.

«В результате обстрела армянской стороной в Нагорном Карабахе позиций ВС Азербайджана погиб военнослужащий Фикрет Баширов», - отмечается в сообщении Минобороны.

Приказом министра обороны Закира Гасанова военнослужащий Ф.Баширов посмертно награжден медалью «За отличия в военной службе» третьей степени.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]