Трое подозреваемых в терроризме задержаны в Брюсселе - власти

Бельгийская полиция задержала трех человек в брюссельской коммуне Моленбек в рамках расследования дел о терроризме, сообщает веб-сайт газеты "Фигаро".

О задержании трех подозреваемых сообщили местные власти, подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Моленбеке прошла крупная полицейская операция.

Моленбек со значительным иммигрантским населением мусульманского вероисповедания получил печальную известность после терактов в Париже и Брюсселе, исполнители или соучастники которых были в той или иной степени связаны с этой коммуной.