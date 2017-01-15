В Париже открылась конференция по палестино-израильскому урегулированию

Международная конференция по Ближнему Востоку открылась в воскресенье в Париже, на нее приехали представители почти 70 государств, сообщают французские СМИ.
В конференции примет участие, в частности, госсекретарь США Джон Керри, визит в Париж станет последним для него в этом качестве. Также на встречу приедет глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представители ООН и ЕС.
Вскоре ожидается выступление президента Франции Франсуа Олланда.
Как сообщалось, участники международной министерской конференции по ее итогам заявят, что решение, основанное на сосуществовании израильского и палестинского государств, это единственный путь к обеспечению мира в регионе.
Согласно проекту итогового заявления, которое попало в распоряжении информационного агентства АП, конференция призовет Израиль и Палестинскую национальную автономию "официально подтвердить приверженность решению, основанному на принципе двух государств".
В проекте говорится, что "решение, достигнутое в результате переговоров и основанное на принципе двух государствах - Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности, это единственный путь к прочному миру".
В документе также говорится, что международное сообщество "не признает" изменение существовавших до 1967 года границ Израиля без согласования обеими сторонами.
Международная конференция проходит вскоре после принятия в конце прошлого года резолюции СБ ООН, осудившей поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. США, которые раньше ветировали подобные документы, в этот раз впервые воздержались в ходе голосования.
Участники конференции, по данным АП, как ожидается, подтвердят неприятие поселенческой деятельности Израиля.
Израиль отказался участвовать в парижской конференции, считая, что все это подстроено против него. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает попытки международного сообщества навязать решение, считая, что оно может быть найдено только в ходе прямых переговоров с палестинцами.
Палестинцы не приглашены на форум, но поддержали французскую инициативу. М.Аббас посетит Францию в предстоящие недели в развитие решений конференции, отмечает агентство.
Французский дипломат сообщил АП на условиях анонимности, что парижская конференция не случайно проводится в преддверии предстоящей 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, форум призван донести до нового президента США коллективный международный призыв к миру.
Д.Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Азербайджанский солдат погиб в результате обстрела со стороны Армении – Минобороны Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 20 раз - Минобороны Азербайджана
Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений
Минналогов Азербайджана внедряет принцип "интервал оборота" для эффективности взаимоотношений с налогоплательщиками
Переход на НДД в нефтяной отрасли назрел, новый налог нужно вводить с 2018г в пилотном режиме - Силуанов
Казахстанец изобрел новую версию шахмат
Брат первой леди Грузии арестован за незаконное хранение оружия
В России необходимо упрощать визовый режим для туристов и строить гостиницы - РСТ
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии