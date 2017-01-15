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Дальнее зарубежье 15.01.2017 14:03

В Бахрейне казнили трех заключенных-шиитов за убийство полицейских в 2014 году

В Бахрейне приведен в исполнение смертный приговор в отношении трех осужденных за убийство полицейских в 2014 году, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Трех заключенных-шиитов расстреляли утром в воскресенье. Их приговорили к смертной казни в 2015 году, признав виновными в организации взрыва, который унес жизни трех полицейских. Еще семь человек получили пожизненные сроки.

СМИ отмечают, что это первая смертная казнь в королевстве с 2008 года.

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Тэги: БАХРЕЙН, ШИИТЫ, КАЗНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]