В Бахрейне казнили трех заключенных-шиитов за убийство полицейских в 2014 году

В Бахрейне приведен в исполнение смертный приговор в отношении трех осужденных за убийство полицейских в 2014 году, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Трех заключенных-шиитов расстреляли утром в воскресенье. Их приговорили к смертной казни в 2015 году, признав виновными в организации взрыва, который унес жизни трех полицейских. Еще семь человек получили пожизненные сроки.

СМИ отмечают, что это первая смертная казнь в королевстве с 2008 года.