Трое задержанных в Брюсселе по подозрению в причастности к терроризму освобождены после допроса

Прокуратура Брюсселя сообщила в воскресенье, что трое задержанных накануне в ходе полицейской операции в столичной коммуне Моленбек подозреваемых освобождены после допроса.
Как сообщалось, вечером в субботу четыре обыска были проведены в Моленбеке в рамках антитеррористического расследования с участием значительных полицейских сил и вертолета. Полиция искала оружие.
Однако обыски оказались безуспешными. "Результат был отрицательным", - отмечается в коммюнике прокуратуры. Следователи не нашли ни оружия, ни взрывчатки.
Троих задержанных отпустили после допроса. Других комментариев прокуратура не дает.
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