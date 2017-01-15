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Дальнее зарубежье 15.01.2017 15:53

Трое задержанных в Брюсселе по подозрению в причастности к терроризму освобождены после допроса

Прокуратура Брюсселя сообщила в воскресенье, что трое задержанных накануне в ходе полицейской операции в столичной коммуне Моленбек подозреваемых освобождены после допроса.

Как сообщалось, вечером в субботу четыре обыска были проведены в Моленбеке в рамках антитеррористического расследования с участием значительных полицейских сил и вертолета. Полиция искала оружие.

Однако обыски оказались безуспешными. "Результат был отрицательным", - отмечается в коммюнике прокуратуры. Следователи не нашли ни оружия, ни взрывчатки.

Троих задержанных отпустили после допроса. Других комментариев прокуратура не дает.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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