Пан Ги Мун поддерживает размещение в Южной Корее американской системы ПРО

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун считает правильным решение разместить в Южной Корее современные системы противоракетной обороны THAAD, пишет южнокорейская пресса.

Пан Ги Мун прокомментировал планы по установке систем THAAD во время посещения военно-морской базы под Сеулом.

"Причины, по которым мы решили разместить у нас THAAD - это упорные попытки КНДР разработать ядерное оружие и баллистические ракеты. Поэтому, на мой взгляд, планы по размещению системы ПРО носят исключительно оборонительный характер", - приводят СМИ слова экс-генсека ООН.

"Нам не нужна была бы THAAD, не будь угрозы со стороны Пхеньяна", - добавил он.

СМИ напоминают, что Пан Ги Мун, как ожидается, может вскоре объявить о планах баллотироваться в президенты Южной Кореи.