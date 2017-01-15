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Дальнее зарубежье 15.01.2017 16:24

Пан Ги Мун поддерживает размещение в Южной Корее американской системы ПРО

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун считает правильным решение разместить в Южной Корее современные системы противоракетной обороны THAAD, пишет южнокорейская пресса.

Пан Ги Мун прокомментировал планы по установке систем THAAD во время посещения военно-морской базы под Сеулом.

"Причины, по которым мы решили разместить у нас THAAD - это упорные попытки КНДР разработать ядерное оружие и баллистические ракеты. Поэтому, на мой взгляд, планы по размещению системы ПРО носят исключительно оборонительный характер", - приводят СМИ слова экс-генсека ООН.

"Нам не нужна была бы THAAD, не будь угрозы со стороны Пхеньяна", - добавил он.

СМИ напоминают, что Пан Ги Мун, как ожидается, может вскоре объявить о планах баллотироваться в президенты Южной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ПРО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]