Патрушев отмечает усиление активности НАТО у российских границ

Североатлантический альянс активизирует свою деятельность у границ России, взяв курс на дальнейшее расширение НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Черного моря возросло в три раза. Интенсивность полетов вдоль российских границ тактической и разведывательной авиации увеличилось почти вдвое, а самолетов дальнего радиолокационного обнаружения - в девять раз", - сказал Н.Патрушев в интервью, которое будет опубликовано в "Российской газете" в понедельник.

По его словам, "взят устойчивый курс на дальнейшее расширение альянса, куда форсировано подтягивают Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину".

Н.Патрушев отметил, что продолжается размещение элементов глобальной системы противоракетной обороны США в Европе.

"Наряду с постановкой на боевое дежурство в Румынии комплекса "Иджис Эшор" планируется приступить к развертыванию позиционного района в Польше. Принято решение о размещение американских комплексов в Республике Корея. Под предлогом так называемого "вынужденного реагирования" на активизацию деятельности России в Заполярье руководство НАТО принимает меры по укреплению северного фланга блока", - подчеркнул Н.Патрушев.

По его оценке, консолидированные усилия Запада направлены, в числе прочего, на подрыв интеграционных процессов с участием РФ, на девальвацию идеи "Русского мира" в целом, что угрожает безопасности не только России, но и целого ряда государств.

"Решение же Белого дома объявить персонами нон-грата 35 российских дипломатов стало самым масштабным случаем единовременного выдворения сотрудников дипмиссии со времен "холодной войны", - отметил Н.Патрушев.