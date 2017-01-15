Патрушев отмечает усиление активности НАТО у российских границ

Североатлантический альянс активизирует свою деятельность у границ России, взяв курс на дальнейшее расширение НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Черного моря возросло в три раза. Интенсивность полетов вдоль российских границ тактической и разведывательной авиации увеличилось почти вдвое, а самолетов дальнего радиолокационного обнаружения - в девять раз", - сказал Н.Патрушев в интервью, которое будет опубликовано в "Российской газете" в понедельник.
По его словам, "взят устойчивый курс на дальнейшее расширение альянса, куда форсировано подтягивают Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину".
Н.Патрушев отметил, что продолжается размещение элементов глобальной системы противоракетной обороны США в Европе.
"Наряду с постановкой на боевое дежурство в Румынии комплекса "Иджис Эшор" планируется приступить к развертыванию позиционного района в Польше. Принято решение о размещение американских комплексов в Республике Корея. Под предлогом так называемого "вынужденного реагирования" на активизацию деятельности России в Заполярье руководство НАТО принимает меры по укреплению северного фланга блока", - подчеркнул Н.Патрушев.
По его оценке, консолидированные усилия Запада направлены, в числе прочего, на подрыв интеграционных процессов с участием РФ, на девальвацию идеи "Русского мира" в целом, что угрожает безопасности не только России, но и целого ряда государств.
"Решение же Белого дома объявить персонами нон-грата 35 российских дипломатов стало самым масштабным случаем единовременного выдворения сотрудников дипмиссии со времен "холодной войны", - отметил Н.Патрушев.
Азербайджанский солдат погиб в результате обстрела со стороны Армении – Минобороны Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 20 раз - Минобороны Азербайджана
Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений
Минналогов Азербайджана внедряет принцип "интервал оборота" для эффективности взаимоотношений с налогоплательщиками
Переход на НДД в нефтяной отрасли назрел, новый налог нужно вводить с 2018г в пилотном режиме - Силуанов
Казахстанец изобрел новую версию шахмат
Брат первой леди Грузии арестован за незаконное хранение оружия
В России необходимо упрощать визовый режим для туристов и строить гостиницы - РСТ
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии