С избранием Трампа президентом нельзя говорить о принципиальных изменениях в отношениях РФ и США, считает Патрушев

Москва не питает иллюзий относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания России после избрания президентом США Дональда Трампа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"С избранием президентом США Дональда Трампа мы не можем говорить о принципиальных изменениях в российско-американских отношениях. Иллюзий относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания России мы не питаем", - сказал Н.Патрушев в интервью, которое будет опубликовано в "Российской газете" в понедельник.
Кроме того, он отметил, что Демократическая партия США словно бы пытается отыграться на России за собственные неудачи и просчеты. "По большому счету, американских граждан мало интересует ситуация на международной арене. Их волнует обстановка внутри страны. И именно неудачи во внутренней политике США привели к таким результатам выборов", - подчеркнул Н.Патрушев.
По его словам, "потребуется последовательная и кропотливая работа по всем направлениям. В том числе по тем, по которым она была прекращена или свернута. Мы к такой работе готовы. Разумеется, на основе равноправия и взаимоуважения. Ведь от нее будет зависеть стабильность в международных отношениях в целом. А это, убежден, полностью соответствует коренным интересам и американского народа".
Н.Патрушев предположил, что определенные возможности для конструктивного взаимодействия с США откроются в борьбе с терроризмом, в сфере информационной безопасности и по некоторым другим направлениям. "В случае заинтересованности администрации Дональда Трампа будем готовы к возобновлению полноформатных консультаций с американскими партнерами по линии Совета безопасности Российской Федерации", - сказал Н.Патрушев.
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