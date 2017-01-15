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Дальнее зарубежье 15.01.2017 20:10

Песков охарактеризовал Тиллерсона как жесткого, но конструктивного человека

В Кремле ожидают, что Рекс Тиллерсон будет жестко отстаивать интересы США на посту госсекретаря, но в то же время будет сохранять конструктивность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не раз видели Р.Тиллерсона в Москве, когда он возглавлял Exxon Mobil. И мы слышали от его тогдашних партнеров, что бывает крайне жестким, когда преследует свои цели", - сказал он в интервью Эн-Би-Си.

"Но, на наш взгляд, у него есть конструктивная черта. Он жесткий, он будет давить, отстаивая до конца свою позицию, но он готов выслушать аргументы другой стороны", - отметил Д.Песков.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Москве Р.Тиллерсона другом России, Д.Песков процитировал слова бывшего британского премьера Генри Палмерстона о том, что "не бывает ни вечных союзников, ни вечных врагов, вечны лишь национальные интересы".

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Тэги: ПЕСКОВ, США, ТИЛЛЕРСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]