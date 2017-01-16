Международный аэропорт "Манас" закрыт из-за крушения грузового самолета "Боинг 747" авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт не принимает и не выпускает воздушные суда", - отметил собеседник агентства.