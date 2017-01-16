В результате падения самолета Киргизии погибли более 20 человек, разрушено около 15 частных домов - МЧС

В результате крушения самолета турецких авиалиний "Боинг-747" погибли более 20 человек, разрушено около 15 домов, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МЧС Киргизии.

По словам представителя пресс-службы, возгорание на грузовом самолете локализовано, трагедия произошла в селе Дача-Суу Соклукского района (Чуйская область, Север Киргизии).