Жертвами падения самолета на дачный поселок в Киргизии стали 32 человека - Минздрав

Количество погибших в результате крушения грузового самолета "Боинг-747" авиакомпании "Turkish Airlines" на жилой поселок "Дача" недалеко от аэропорта "Манас" по предварительным данным составляет 32 человека, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Киргизии Талантбека Батыралиева.

В настоящее время глава Минздрава, а также руководство МЧС, Минтранса Киргизии находятся на месте падения самолета, куда также прибыл премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Т.Батыралиев также сообщил, что число пострадавших составляет восемь человек.