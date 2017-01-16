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Происшествия 16.01.2017 08:26

Жертвами падения самолета на дачный поселок в Киргизии стали 32 человека - Минздрав

Количество погибших в результате крушения грузового самолета "Боинг-747" авиакомпании "Turkish Airlines" на жилой поселок "Дача" недалеко от аэропорта "Манас" по предварительным данным составляет 32 человека, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Киргизии Талантбека Батыралиева.

В настоящее время глава Минздрава, а также руководство МЧС, Минтранса Киргизии находятся на месте падения самолета, куда также прибыл премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Т.Батыралиев также сообщил, что число пострадавших составляет восемь человек.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, САМОЛЕТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]