Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление компаниям ОАЭ

Казахстан готов передать в управление компаниям ОАЭ свободные экономические и индустриальные зоны, а также приглашает участвовать эмиратские компании в приватизации, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями деловых кругов ОАЭ в Абу-Даби, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.

"Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям", - подчеркнул Н.Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.

Глава государства сообщил эмиратским бизнесменам, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов.

"Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации", - сказал президент.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. С момента обретения Казахстаном независимости общий объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка $2 млрд.

"В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тесные связи с государственной инвестиционной компанией "Мубадала", - цитируется президент.

Н.Назарбаев особо отметил реализацию двустороннего инвестиционного проекта "Абу Даби плаза" в Астане общей стоимостью $1,6 млрд.

В целом в Казахстане создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций, сказал глава государства.

За годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил $265 млрд долларов. На сегодняшний день граждане 56 государств могут свободно въезжать в Казахстан без оформления визы, в их числе и ОАЭ, сказал Н.Назарбаев.

В этой связи президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации.

"Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество - на 8 лет. В целях поддержки зарубежных компаний на протяжении 19 лет действует Совет иностранных инвесторов", - сказал глава государства.

В Абу-Даби президент Казахстана также встретился с исполнительным директором компании Calatrava Grace Corporation Майклом Калатравой. В частности, главе государства презентовали проекты, реализация которых планируется в Астане.

Calatrava Grace Corporation является инвестором, обладающим возможностью вкладывать вместе со своими клиентами в глобальные проекты в сфере недвижимости на сумму до $100 млн за одну транзакцию. На сегодняшний день портфолио компании насчитывает 340 проектов в 32 странах с общей площадью 1,9 млн кв. м.