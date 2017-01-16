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Дальнее зарубежье 16.01.2017 09:12

Трамп заявил, что частью возможной сделки с Россией должно стать двустороннее сокращение ядерных арсеналов в обмен на снятие американских санкций с РФ - СМИ

Ядерные арсеналы должны быть значительно сокращены в обмен на снятие с России американских санкций, заявил в интервью "The Times" избранный президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о возможной сделке с Россией, Д.Трамп сказал, что вопрос о ядерном оружии должен стать ее частью, а ядерные арсеналы должны быть "очень значительно сокращены" в обмен на снятие санкций США с РФ.

Избранный президент также подчеркнул, что, заняв свою должность, он "будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель", однако посмотрит, "сколько это продлится".

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]