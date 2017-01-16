Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в 2016г подорожали на 34,5%

Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в 2016 году по сравнению с 2015 годом в нацвалюте подорожали на 34,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем подорожали на 2,6%.

При этом тарифы на транспортировку нефти посредством трубопроводов за отчетный месяц выросли на 2,6%, газа – на 3,6%.

В декабре тарифы на международные перевозки грузов воздушным и железнодорожным транспортом подорожали на 3,6%, морским – на 3,7%, автомобильным транспортом – на 1,3%.

А.Азизов