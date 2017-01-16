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Транспорт и связь 16.01.2017 09:03

Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в 2016г подорожали на 34,5%

Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в 2016 году по сравнению с 2015 годом в нацвалюте подорожали на 34,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем подорожали на 2,6%.

При этом тарифы на транспортировку нефти посредством трубопроводов за отчетный месяц выросли на 2,6%, газа – на 3,6%.

В декабре тарифы на международные перевозки грузов воздушным и железнодорожным транспортом подорожали на 3,6%, морским – на 3,7%, автомобильным транспортом – на 1,3%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]